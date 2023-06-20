У Mercedes E-Class появилась версия «универсал»

Немецкий концерн дополнил гамму Е-класса нового поколения W214 пятидверной модификацией в кузове универсал.

Собственно, седан и универсал идентичны друг-другу лишь до средней стойки кузова – вся задняя часть, включая двери, у «вагона» уникальные. Силуэт получился очень динамичным и стремительным. Кстати у машины очень низкий коэффициент лобового сопротивления - 0.26.

По двигателям и коробкам передач «универсал» полностью повторят обычный E-Class. Все версии гибридные – на основе двухлитровых бензиновых или дизельных двигателей с турбонаддувом. В качестве коробок передач используется 9-ступенчатый «автомат».