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22 янв 2021

У Mitsuoka появился конкурент из Испании

У Mitsuoka появился конкурент из Испании
Автор фото: фирма-производитель

Чем славилась Mitsuoka? Правильно, своими рестомодами на базе Mazda, Nissan. Совсем недавно компания показала свое видение модели MX-5 в ретро-стиле. Однако, уникальности у модели не будет

Все дело в том, что на горизонте появилась компания Hurtan Cars, представила модель Grand Albaycin. Да, это очередная ретроградная аллюзия на японский спорткар, но выполнена она так, что оригинал в ней заметить нельзя вовсе. Действительно, кузов здесь свой собственный. Отметим, что большая часть кузовных панелей выполнена из стали, за исключением пары пластиковых элементов. В целом, машину создали с уклоном в стиль 50-60-х годов. Заметно, что дизайнеры вдохновлялись такими автомобилями как модели Austin-Healey и Chevrolet Corvette.

Где и будет «проявляться» Mazda, так это в технической составляющей. Так, двигатели полностью позаимствованы от MX-5. Их два – полуторалитровый атмосферник на 132 лошадиные силы и двухлитровый мотор мощностью 184 лошадиных силы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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