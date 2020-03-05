У МКАД появится дублер

В столичном регионе могут начать строительство новой скоростной трассы, которая станет дублером МКАД. Магистраль окажется платной

Как сообщают Ведомости, новая трасса протянется от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД — пройдет на расстоянии 1–12 километров. Новая дорога позволит местным жителям воспользоваться новыми въездами в Москву (по Юго-восточной и Северо-восточной хордам). Кроме этого, в 2,5 раза сократится время в пути от нескольких населенных пунктов до аэропортов Домодедово и Жуковский.

Если проект получит одобрение, то готовую трассу мы сможем увидеть уже к осени 2026 года. По планам протяженность трассы составит 53 километра. Максимальная скорость движения по ней составит 120 км в час. Ожидается, что стоимость проезда для легковых автомобилей будет около 500 рублей. Цены планируют индексировать с учетом инфляции.