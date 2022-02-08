У нетрезвых водителей будут отбирать автомобили

Рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой предварительно согласовала ужесточение наказаний для водителей, которые садятся за руль, будучи уже лишёнными прав

На данный момент нарушитель, если впервые сел за руль после лишения прав, будет привлечен к ответственности по статье 12.7 (часть 2) КоАП. Она подразумевает следующие меры пресечения: штраф на сумму в тридцать тысяч рублей, административный арест на пятнадцать суток, обязательные работы в объеме двухсот часов.

Что предлагает рабочая группа? Во-первых, сумму штрафа необходимо увеличить до ста тысяч рублей. Во-вторых, необходимо ввести и уголовную ответственность за повторное нарушение, которая будет подразумевать и конфискацию транспортного средства. «Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, и у нас всегда одинаковая планка ответственности: можно 150 раз нарушать, 150 раз, не имея права управления, ездить и платить один и тот же штраф. И фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда», — цитирует «Интерфакс» заявление вице-спикера.