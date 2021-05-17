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17 май 2021

У отечественных Geely Coolray обнаружился серьезный дефект

У отечественных Geely Coolray обнаружился серьезный дефект
Автор фото: фирма-производитель

Популярные китайские кроссоверы могут загореться -  причина кроется в браке топливной системы.

«В некоторых случаях патрубок вентиляционной магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей. Однако, чтобы устранить сомнения клиентов и сохранить имидж бренда, необходимо выполнить следующие процедуры в отношении соответствующих деталей» - приводит портал «Китайские автомобили» выдержку из сервисных документов.

При этом, компания не собирается объявлять каких-либо серьезных отзывных компаний. Замена оборудования будет производиться на плановых техосмотрах или персональных обращений клиентов на сервис.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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