У пьяных водителей начнут отнимать автомобили

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Максим Иванов от фракции «Единая Россия». Интересно, что чиновник предлагает ориентироваться на Белоруссию, где подобная практика имеет успех

Парламентарий предложил изымать автомобили у водителей, которые повторно попались в пьяном виде в течение года. По его словам, подобное наказание успешно практикуется в Белоруссии. «Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — заявил Иванов.

Кроме того, чиновник привел статистику, согласно которой только на территории Свердловской области, которую парламентарий представляет в Думе, за праздничные дни выявлено 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 один водитель попался повторно. По словам Иванова, такие нарушители «не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания». Интересно, что с похожей инициативой также выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило совместно с МВД и Минфином соответствующие поправки в КоАП.