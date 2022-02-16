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16 фев 2022

У платных трасс обнаружились серьезные недостатки

У платных трасс обнаружились серьезные недостатки

Счетная палата РФ провела аудит деятельности компании "Автодор", в результате которого выяснилось, что эксплуатируемые платные трассы не удовлетворяют определенным требованиям в плане организации инфраструктуры

Если говорить вкратце, то у трасс выявлен недостаток освещения, заправочных станций и зарядок для электромобилей, что является нарушением собственных инструкций "Автодора". На этом пункте мы остановимся поподробнее. Дело в том, что согласно внутренним правилам на платных трассах расстояние между заправками должно составлять тридцать километров. В реальности все выглядит интересно - взять, к примеру, трассу М-11 «Нева». На ней обустроено всего 20 АЗС, среднее расстояние между которыми составляет 61,9 км, максимальное — 104 км. На платных участках ЦКАД (протяженность — 259,6 км) к моменту проверки построены лишь две заправки.

Что касается оборудования освещения, то в данный момент протяженность линий на магистралях госкомпании составляла около 2 тысяч километров, то есть лишь 54,2% общей длины дорог ГК «Автодор»

При написании новости использовалась информация:
Drom

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