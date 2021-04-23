У Россиян не получается сдавать на права по новым правилам

С началом апреля в водительском экзамене произошли существенные изменения. Регламент был переписан – из него убрали площадку, а все испытания стали производить в городских условиях. К чему это привело?

А привело это все к тому, что процент сдающих экзамен с первого раза резко упал. Во всяком случае, именно об этом сообщает «Коммерсантъ» - неполный месяц показал, что процент таких людей упал с 26 до 13 процентов. Впрочем, в ГИБДД, которые поделились этими данными заявляют, что такие показатели ожидаемы, и ситуация может вскоре измениться.

Интересно, что в качестве одной из причин ухудшения показателей ГИБДД называют самих экзаменаторов. Поясним, новый регламент имеет несколько расплывчатые формулировки, так что экзаменаторы предпочитают подстраховываться и «валить» испытуемых.