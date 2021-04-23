Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2021

У Россиян не получается сдавать на права по новым правилам

У Россиян не получается сдавать на права по новым правилам

С началом апреля в водительском экзамене произошли существенные изменения. Регламент был переписан – из него убрали площадку, а все испытания стали производить в городских условиях. К чему это привело?

А привело это все к тому, что процент сдающих экзамен с первого раза резко упал. Во всяком случае, именно об этом сообщает «Коммерсантъ» - неполный месяц показал, что процент  таких людей упал с 26 до 13 процентов. Впрочем, в ГИБДД, которые поделились этими данными заявляют, что такие показатели ожидаемы, и ситуация может вскоре измениться.

Интересно, что в качестве одной из причин ухудшения показателей ГИБДД называют самих экзаменаторов. Поясним, новый регламент имеет несколько расплывчатые формулировки, так что экзаменаторы предпочитают подстраховываться и «валить» испытуемых.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

МВД собирается внедрить новые штрафы для водителей

23 апреля 2021
Toyota Corolla GR

Toyota Corolla станет спорткаром

23 апреля 2021
Volkswagen Polo (2022)

Volkswagen Polo представлен официально

23 апреля 2021

Состоялся большой тест-драйв ТОП-5 АВТО

23 апреля 2021
Honda HR-V (2022)

Honda раскрыла характеристики нового HR-V

23 апреля 2021
Toyota

К 2025 году Toyota представит электрический пикап

22 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT6 - cadillac xt6 (2020) своя ориентация Тест драйв
23 апреля 2021

Cadillac XT6
"Своя ориентация"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
20 апреля 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях"
Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди
Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"

Написано новостей:

2 8 1 4 9