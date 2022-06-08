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8 июн 2022

У россиян заберут гаражи за бардак и бизнес

У россиян заберут гаражи за бардак и бизнес

Госдума приняла в первом чтении поправки в Гражданский кодекс, которые регулируют принудительное изъятие гаражных помещений у населения в случае несоблюдения некоторых правил

А правил ровно два. Первое – не стоит захламлять свой гараж.  Второе – не веди в гараже бизнес. То есть на практике все выглядит так – хранить кучу стройматериалов в своем боксе – опасно, могут отобрать. Делать точку с шиномонтажем тоже не нужно – вас постигнет та же участь. Есть важный нюанс – изъятие по документам заменено понятием «принудительного выкупа», однако нигде не указывается, кто и в каком порядке будет совершать этот процесс

Юристы уже указывают на некоторые моменты законопроекта, который необходимо дорабатывать. Так эксперты считают нужным изначально оповещать владельцев недвижимости о нарушении и давать им некоторый срок на устранение всех недочетов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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