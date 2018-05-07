На прошлой неделе правительство России приняло новую стратегию развития автопрома до 2025 года. Среди вполне очевидных вещей (повышение локализации, наращивание экспорта), есть и довольно моменты.

В частности в стратегии говорится о том, что российские производители легковых автомобилей (а их всего два – УАЗ и Lada) используют слишком много платформ. Связано это с тем, что выход на окупаемость одной платформы составляет от 100 до 150 тысяч автомобилей, в то время как сегодня средний показатель у российских заводов 127 тысяч автомобилей и он будет сокращаться из-за экспансии иностранных автопроизводителей.

У АвтоВАЗа сегодня четыре платформы: 1118, Lada B, Lada 110 и 2121. У УАЗа их три: U452, U469 и 3160. На них приходится 29% российского рынка, а у иностранцев с тремя платформами: В0 (Renault-Nissan), KP2 (Hyundai) и PQ25 (VAG) — 40% рынка.

Какие же платформы останутся? На Lada B, на которой построена Vesta, будут производиться легковые модели, а вот для внедорожников, скорее всего, будет использоваться Единая модульная платформа (ЕМП, на ней построены автомобили проекта «Кортеж»). В пользу последнего говорит тот факт, что у Ульяновского автозавода нет современной платформы и средств на ее разработку, а компания Sollers, которой принадлежит УАЗ, является партнером НАМИ по проекту «Кортеж».

В случае, если все так и произойдет в выигрышном положении окажется УАЗ, который получит новую платформу. А вот АвтоВАЗ не получит господдержки для разработки платформы, на которой могли бы базироваться следующие поколения Lada 4x4 и Chevrolet Niva. И если, по неофициальным данным, Lada 4x4 NG получит модернизированную платформу В0, то на проекте второго поколения Chevrolet Niva можно поставить крест. И это, отнюдь, не фирменный крест Chevrolet.

