Автомобильный портал Motorpage
7 май 2018

У российских заводов может остаться одна платформа

У российских заводов может остаться одна платформа

На прошлой неделе правительство России приняло новую стратегию развития автопрома до 2025 года. Среди вполне очевидных вещей (повышение локализации, наращивание экспорта), есть и довольно моменты.

В частности в стратегии говорится о том, что российские производители легковых автомобилей (а их всего два – УАЗ и Lada) используют слишком много платформ. Связано это с тем, что выход на окупаемость одной платформы составляет от 100 до 150 тысяч автомобилей, в то время как сегодня средний показатель у российских заводов 127 тысяч автомобилей и он будет сокращаться из-за экспансии иностранных автопроизводителей.

У АвтоВАЗа сегодня четыре платформы: 1118, Lada B, Lada 110 и 2121. У УАЗа их три: U452, U469 и 3160. На них приходится 29% российского рынка, а у иностранцев с тремя платформами: В0 (Renault-Nissan), KP2 (Hyundai) и PQ25 (VAG) — 40% рынка.

Какие же платформы останутся? На Lada B, на которой построена Vesta, будут производиться легковые модели, а вот для внедорожников, скорее всего, будет использоваться Единая модульная платформа (ЕМП, на ней построены автомобили проекта «Кортеж»). В пользу последнего говорит тот факт, что у Ульяновского автозавода нет современной платформы и средств на ее разработку, а компания Sollers, которой принадлежит УАЗ, является партнером НАМИ по проекту «Кортеж».

В случае, если все так и произойдет в выигрышном положении окажется УАЗ, который получит новую платформу. А вот АвтоВАЗ не получит господдержки для разработки платформы, на которой могли бы базироваться следующие поколения Lada 4x4 и Chevrolet Niva. И если, по неофициальным данным, Lada 4x4 NG получит модернизированную платформу В0, то на проекте второго поколения Chevrolet Niva можно поставить крест. И это, отнюдь, не фирменный крест Chevrolet.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lotus Exige 410

Lotus представил новую модификацию Exige

07 мая 2018
BMW 6GT

BMW 6GT получил новый мотор

07 мая 2018

Рассекречен лимузин проекта «Кортеж»

07 мая 2018
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz C-класса в России: меньше выбора

07 мая 2018
Kia Niro EV

Kia Niro получил электрическую версию

07 мая 2018
МФЦ

В МФЦ вместо ГИБДД: уже скоро

07 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"
Land Rover Range Rover - land rover range rover phev 2018 четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов
Тест драйв
03 мая 2018

Land Rover Range Rover
"Четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов"
Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть
Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"
Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery
Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"

Написано новостей:

2 1 1 6 0