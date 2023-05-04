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4 май 2023

У РСА отберут функцию техосмотра

У РСА отберут функцию техосмотра

В Госдуму внесён законопроект о передаче контроля за системой техосмотра от Российского союза автостраховщиков иному ведомству — Федеральной службе по аккредитации

Депутаты придерживаются позиции, что сейчас «страховщики» не обеспечивают должного контроля по проведению процедуры техосмотра, соответственно размножаются «левые» конторы, которые продают поддельные карты либо оригинальные документы без самого ТО.

Росаккредитации предлагается передать обязанность по аккредитации операторов технического осмотра и ведению реестра таких операторов. Кроме того, ведомство обяжут контролировать деятельность операторов.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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