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11 ноя 2022

У синтетического топлива обнаружили интересный недостаток

У синтетического топлива обнаружили интересный недостаток

Пилоты японской гоночной серии Super GT приняли участие в испытаниях синтетического углерод-нейтрального топлива, которое будет заливаться в болиды практически всех гоночных классов

По итогам заездов гонщики жаловались на странный запах и резь в глазах. Одни пилоты называли запах выхлопных газов нового топлива из биомассы похожим на «аромат» керосина, другие сравнивали его с запахом смеси бензина и моторного масла.  В то же время отмечалось, что характеристики самих автомобилей практически не изменились.

Инженеры, которые разработали топливо заявили о том, что запах связан с необычным сырьем из которого добывают бензин (переработка природного газа). Само же появление посторонних запахов связали с неполным сгоранием топлива в двигателях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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