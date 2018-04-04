Автомобильный портал Motorpage
4 апр 2018

У Tesla появился еще один конкурент

У Tesla появился еще один конкурент
Автор фото: фирма-производитель

Полку конкурентов Tesla прибавилось: на мотор-шоу в Нью-Йорке была представлена компания SF Motors, которая также будет производить электромобили.

Отличие от большинства подобных проектов — мощная поддержка со стороны китайской Sokon Industry Corp., дочерней компанией которой и является SF Motors. В последней решили прежде чем заниматься шапкозакидательством заложить основу и… купили у компании AM General завод, где раньше собирали внедорожники Hummer H2 и минивэны Mercedes-Benz R-класса.

Затем SF Motors приобрела компанию InEVit, которую создал Мартин Иберхард, один из сооснователей Tesla, откуда он ушел со скандалом после первых лет правления там Илона Маска. InEVit занималась разработкой платформ для электромобилей, но надеялась продавать кому-нибудь свои разработки, а в итоге оказалась под контролем китайцев. Причем сам Иберхард стал директором SF Motors по инновациям.

Первые прототипы, которые были показаны в Нью-Йорке, сделаны по той же схеме, что и модели Tesla: платформа с батареями в полу и по электромотору на каждую ось. Хотя в SF Motors говорят, что в зависимости от требований у их моделей может быть от одного до четырех электромоторов. В последнем варианте показатели впечатляют: 1000 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3 секунды. При этом в SF Motors обещают, что запас хода электромобилей составит 500 километров.

Заказы на свои первые модели седан SF5 и кроссовер SF7 компания начнет принимать уже в этом году, а их серийное производство будет развернуто в следующем. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 50 тысяч электромобилей в год.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
автоваз

Авторынок получит из бюджета меньше, чем обещано

04 апреля 2018
Юта Такахаси

В российском отделении Suzuki сменился руководитель

04 апреля 2018

Надо больше денег: регионы получат 6,1 млрд руб. на дороги

04 апреля 2018
Nissan X-Trail

У российских Nissan X-Trail нашли проблемы со сваркой

04 апреля 2018
Infiniti QX80

Infiniti привезла в Россию флагманский внедорожник. Но цену не говорит

03 апреля 2018
Jaguar

Jaguar отказывается от R-версий своих моделей

03 апреля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 сменил компоновку и получил революционный двигатель Тест драйв
04 апреля 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель"
Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017
Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 7 2