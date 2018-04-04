Полку конкурентов Tesla прибавилось: на мотор-шоу в Нью-Йорке была представлена компания SF Motors, которая также будет производить электромобили.

Отличие от большинства подобных проектов — мощная поддержка со стороны китайской Sokon Industry Corp., дочерней компанией которой и является SF Motors. В последней решили прежде чем заниматься шапкозакидательством заложить основу и… купили у компании AM General завод, где раньше собирали внедорожники Hummer H2 и минивэны Mercedes-Benz R-класса.

Затем SF Motors приобрела компанию InEVit, которую создал Мартин Иберхард, один из сооснователей Tesla, откуда он ушел со скандалом после первых лет правления там Илона Маска. InEVit занималась разработкой платформ для электромобилей, но надеялась продавать кому-нибудь свои разработки, а в итоге оказалась под контролем китайцев. Причем сам Иберхард стал директором SF Motors по инновациям.

Первые прототипы, которые были показаны в Нью-Йорке, сделаны по той же схеме, что и модели Tesla: платформа с батареями в полу и по электромотору на каждую ось. Хотя в SF Motors говорят, что в зависимости от требований у их моделей может быть от одного до четырех электромоторов. В последнем варианте показатели впечатляют: 1000 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3 секунды. При этом в SF Motors обещают, что запас хода электромобилей составит 500 километров.

Заказы на свои первые модели седан SF5 и кроссовер SF7 компания начнет принимать уже в этом году, а их серийное производство будет развернуто в следующем. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 50 тысяч электромобилей в год.

