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27 ноя 2017

У торговых центров станет меньше пробок

У торговых центров станет меньше пробок

Зачастую так называемые пробки «на пустом месте» возникают из-за торговых центров, попасть на парковку которых (порой еще и перегруженную) можно только с трассы. Вот и стоят люди, создавая пробку, заодно лишая дорогу целой полосы.

Видимо, столкнувшись с такой проблемой лично, депутаты быстро одобрили и приняли во всех трех чтениях правительственный законопроект, обязывающий торговые центры строить съезды к своим комплексам. Кроме того, они будут обязаны обустраивать паркинги.

Закон будет касаться всех ТЦ площадью более 10 тысяч квадратных метров, которые находятся на федеральных трассах. Но региональным властям разрешается ввести такие же требования к торговым центрам, находящимся на региональных или муниципальных трассах.

Ранее власти Москвы решили обязать торговые центры, расположенные вокруг МКАД не только строить съезды, но и обустраивать разгонные полосы. В противном случае, предупреждали в правительстве Москвы, съезды к ТЦ могут быть закрыты.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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