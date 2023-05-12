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12 май 2023

У Toyota произошла утечка данных

У Toyota произошла утечка данных

Японская компания Toyota заявила, что столкнулась с утечкой данных 2,15 миллиона покупателей своих автомобилей в Японии

Чтобы было проще понимать масштабы бедствия поясним – в руках злоумышленников оказалась, едва ли, не вся клиентская база, которую наработали с 2012 года – когда японский концерн стал активно пользоваться облачным хранилищем.

Причиной утечки стала банальная человеческая ошибка, правда СМИ не указывают какая именно, из-за чего все данные стали общедоступными. Пакет сведений включает в себя VIN-номера машин и информация о местонахождении транспортных средств. В число пострадавших входят не только клиенты Toyota, но и премиального Lexus.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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