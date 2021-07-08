У водителей появится еще одна причина обжалования штрафов

На сегодняшний день дорожные камеры являются наиболее непреложным средством фиксации нарушений, однако и их показания можно оспорить!

На днях депутаты государственной думы внесли законопроект, согласно которому будут внедрены нормы по установке и механизму работы дорожных комплексов фотофиксации. Весь механизм будет регламентироваться правительством. Это касается как стационарных комплексов, так и их мобильных вариантов.

Самое интересное заключается в том, что в законопроекте существует еще одна поправка. Она подразумевает, что нарушение этих требований и порядка их применения влечёт за собой прекращение производства по делу об админи­стративном нарушении. То есть в скором времени свой штраф можно будет попросту обжаловать, если камера, зафиксировавшая вас, была установлена не по регламенту.