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8 июл 2021

У водителей появится еще одна причина обжалования штрафов

У водителей появится еще одна причина обжалования штрафов

На сегодняшний день  дорожные камеры являются наиболее непреложным средством фиксации нарушений, однако и их показания можно оспорить!

На днях  депутаты государственной думы внесли законопроект, согласно которому будут внедрены нормы по установке и механизму работы дорожных комплексов фотофиксации. Весь механизм будет регламентироваться правительством. Это касается как стационарных комплексов, так и их мобильных вариантов.

Самое интересное заключается в том, что в законопроекте существует еще одна поправка. Она подразумевает, что нарушение этих требований и порядка их применения влечёт за собой прекращение производства по делу об админи­стративном нарушении. То есть в скором времени свой штраф можно будет попросту обжаловать, если камера, зафиксировавшая вас, была установлена не по регламенту.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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