УАЗ анонсировал старт производства нового внедорожника под брендом Sollers

Ульяновскии? автомобильныи? завод (УАЗ) готовится к запуску производства нового 7-местного рамного внедорожника под маркои? Sollers. Как сообщил генеральныи? директор предприятия Алексеи? Спирин, выпуск модели стартует в начале следующего года на площадке индустриального парка в Ульяновске

Судя по первому опубликованному изображению, можно понять, что речь идет о внедорожнике на базе китаи?ского пикапа JAC T9 (также планируют локализовать в России под названием Sollers ST9). Автомобиль будет собираться по полному циклу, включая сварку и окраску кузова.

Внедорожник оснастят 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в паре с восьмиступенчатои? автоматическои? коробкои? передач. Привод - полныи?.