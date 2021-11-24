УАЗ может прекратить свое существование

Аналитики различных отечественных СМИ предрекают скорую гибель Ульяновского автомобильного завода. Предприятие просто не выдержит конкуренции с теми же самыми китайскими автопроизводителями

Вообще предпосылки к рассуждениям о прекращении деятельности завода возникли не на пустом месте. На днях глава холдинга Sollers, куда входит УАЗ, Адиль Ширинов заявил, что предприятие сворачивает все работы по новым проектам, включая «Русский Прадо». Наши коллеги из Motor сообщают, что прошлый год УАЗ закончил с убытком в два миллиарда рублей.

Есть мнение, что УАЗ физически не может произвести обновление своей модельной линейки, так как этот процесс требует миллиардных затрат, а денег у предприятия нет. Кроме того спрос на классические модели УАЗ упадет уже в течение ближайших пяти лет, при этом На это также повлияет и высокая активность китайских марок, которые постоянно выводят на отечественный рынок различные новинки.