Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2021

УАЗ может прекратить свое существование

УАЗ может прекратить свое существование

Аналитики различных отечественных СМИ предрекают скорую гибель Ульяновского автомобильного завода. Предприятие просто не выдержит конкуренции с теми же самыми китайскими автопроизводителями

Вообще  предпосылки к рассуждениям о прекращении деятельности завода возникли не на пустом месте. На днях глава холдинга Sollers, куда входит УАЗ, Адиль Ширинов заявил, что предприятие сворачивает все работы по новым проектам, включая «Русский Прадо».  Наши коллеги из Motor сообщают, что прошлый год УАЗ закончил с убытком в два миллиарда рублей.

Есть мнение, что УАЗ физически не может произвести обновление своей модельной линейки, так как этот процесс требует миллиардных затрат, а денег у предприятия нет. Кроме того спрос на классические модели УАЗ упадет уже в течение ближайших пяти лет, при этом На это также повлияет и высокая активность китайских марок, которые  постоянно выводят на отечественный рынок различные новинки. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве открываются новые выделенные полосы

24 ноября 2021
Porsche Cayenne Turbo GT (2022)

В Porsche хотят выпустить «Гранд-Кайен»

24 ноября 2021
Toyota Land Cruiser Prado

Когда представят новый Toyota Land Cruiser Prado?

24 ноября 2021
Lada Vesta FL

Производство обновленной Lada Vesta запустится весной следующего года

24 ноября 2021

Lancia Delta станет одним из первых электрических раллийных болидов

24 ноября 2021
Skoda Kodiaq (2021) салон

В Skoda рассказали о новинках для России

24 ноября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
KIA Carnival - почему kia carnival (2021) стал самым дефицитным минивэном
Тест драйв
22 ноября 2021

KIA Carnival
"Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность
Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 4 3