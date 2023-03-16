УАЗ не отказывается от «Патриотов» с АКПП

УАЗ Патриот с автоматической трансмиссией сыскал высокую популярность среди поклонников марки. К сожалению, долго на конвейере машина не продержалась, но руководство компании заявляет, что у данной версии есть все шансы вернуться на рынок.

Ульяновский завод ведет активную работу по повышению качества сборки автомобилей с учетом нареканий клиентов и в обозримом будущем намерен вернуть опции, которых модели лишились. Антиблокировочная система тормозов пополнила список оснащения «Патриотов» в начале марта – совсем скоро внедорожник начнут оснащать подушками безопасности и системой ESP.

Что до автоматической коробки передач, то сейчас завод находится в поисках поставщиков. Скорее всего УАЗ «выручат» китайские партнеры, во всяком случае, механические коробки поставляют именно они (BAIC).