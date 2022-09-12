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12 сен 2022

УАЗ представил «упрощенный» Patriot

УАЗ представил «упрощенный» Patriot
Автор фото: фирма-производитель
Официально завод даже не анонсировал появление такой модификации, но у дилеров «голые» машины уже есть!
Если судить по фото, которые распространяются в СМИ, то на «упрощенном» внедорожнике отсутствуют хромированные элементы кузова, в первую очередь речь идет о решетке радиатора «Патриота». При этом у автомобиля остались светодиодные ходовые огни. Кроме этого, в салоне машины появился новый трехспицевый руль без подушки безопасности, а вместо шайбы раздатки установлен рычаг – то есть управление здесь механическое
 
Остались ли системы ABS, а также комплекс ЭРА-«Глонасс» - не уточняется. Под капотом же остается стандартный 150-сильный двигатель ЗМЗ PRO, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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