УАЗ представил «упрощенный» Patriot

Официально завод даже не анонсировал появление такой модификации, но у дилеров «голые» машины уже есть!

Если судить по фото, которые распространяются в СМИ, то на «упрощенном» внедорожнике отсутствуют хромированные элементы кузова, в первую очередь речь идет о решетке радиатора «Патриота». При этом у автомобиля остались светодиодные ходовые огни. Кроме этого, в салоне машины появился новый трехспицевый руль без подушки безопасности, а вместо шайбы раздатки установлен рычаг – то есть управление здесь механическое

Остались ли системы ABS, а также комплекс ЭРА-«Глонасс» - не уточняется. Под капотом же остается стандартный 150-сильный двигатель ЗМЗ PRO, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.