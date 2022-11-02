УАЗ запустил продажи упрощенных «Патриотов»

Ульяновский автозавод на своем официальном сайте наконец опубликовал рекомендованные розничные цены на «антисанкционные» модификации внедорожника Patriot. За упрощенную модель придется выложить, минимум, полтора миллиона рублей.

150-сильный двигатель здесь сертифицирован под нормы «Евро-2». Коробку передач с корейской заменили на китайскую, производства фирмы Baic. Управление раздаткой же стало механическим – собственно, это все технические нюансы.

Что касается комплектации, то в нее входят АБС, электропривод и подогрев боковых зеркал, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», иммобилайзер, центральный замок. Предлагаются и дополнительные опции вроде кондиционера. Подушек безопасности нет.