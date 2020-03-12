Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2020

Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом

Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта.

Да, если ты болеешь, то такси воспользоваться не сможешь. Во всяком случае Uber, так как компания может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом. Как сообщает The Verge, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. «Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19», — рассказали в компании.

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта. Правда, каким образом планируется производить выявление инфицированных людей, пока не ясно.

 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat Fullback 2016 салон

Fiat остановил выпуск автомобилей

12 марта 2020
Lada Largus Cross 2014 вид сзади сверху

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч машин из-за дефекта тормозов

12 марта 2020
Toyota Highlander 2020

Toyota сертифицировала новый Highlander для России

12 марта 2020

В Land Rover собираются построить «маленький» Defender

12 марта 2020
Toyota V8 4,6

Toyota ведет разработку нового двигателя V8

12 марта 2020

Минюст отказался повышать штрафы водителям

12 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 9 9