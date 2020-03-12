Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта.

Да, если ты болеешь, то такси воспользоваться не сможешь. Во всяком случае Uber, так как компания может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом. Как сообщает The Verge, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. «Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19», — рассказали в компании.

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта. Правда, каким образом планируется производить выявление инфицированных людей, пока не ясно.



