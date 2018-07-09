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9 июл 2018

Ученые нашли причину возникновения сонливости за рулем

Ученые нашли причину возникновения сонливости за рулем

Зачастую, особенно при долгих поездках, у водителей внезапно возникает чувство сонливости. Естественно, это очень опасно и влияет на безопасность дорожного движения.

Ученые из австралийского университета RMIT выяснили, что причиной возникновения сонливости у водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобилей.

Эти выводы были получены на основе исследования, в котором участвовали 15 добровольцев. Каждый из них испытывался на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитировавшем однообразное движение по двухполосной дороге. При этом часть из них подвергалась воздействию низкочастотных колебаний (4-7 Гц), а часть — «ехала» без вибраций. Во время исследования ученые контролировали частоту сердечных сокращений у добровольцев.

Те водители, которые подвергались вибрациям, уже через 15 минут начинали зевать, их клонило в сон, внимание рассеивалось. Через полчаса «поездки» уровень сонливости и усталости значительно вырос, а сердечный ритм показывал, что они могут в любой момент заснуть. Специалисты RMIT также отметили, что из-за усталости, вызванной вибрациями, водителям становится сложнее выполнять простые умственные задачи. При этом вибрация на других частотах наоборот делала водителей более активными.

«Когда вы устали, засыпание не занимает много времени, и мы обнаружили, что слабые вибрации автомобильных сидений во время вождения убаюкивают ваш мозг и тело», — заявил профессор RMIT Стивен Робинсон.

В университете призвали автопроизводителей обратить внимание на исследование и учитывать фактор вибрации при проектировании и производстве автомобильных сидений. В RMIT же теперь намерены изучить влияние возраста человека и наличия у него проблем со здоровьем на скорость засыпания за рулем.

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При написании новости использовалась информация:
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