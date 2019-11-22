Ученые выявили идеальное положение рук на руле

Японские ученые провели необычное исследование, которое помогло определить идеальный хват рулевого колеса

Вы думаете, что правильнее всего держать руки на руле в положении «десять и два»? Как бы не так - лучше всего держать руки в положении «девять и три». Причина заключается в следующем, ученые обратили внимание, что от места хвата рулевого колеса зависит усилие, с которым вам нужно его повернуть, так как положение рук влияет на работу мышц. И положение рук на «девять и три» - самое правильное.

Для проверки этого утверждения исследователи усадили за руль на тренажере десятерых участников, которые держали его в четырех заданных положениях начиная от нейтрального (3 и 9) и заканчивая отклонениями на 30 и 60 градусов в обоих направлениях. Экспериментаторы замеряли усилие, которое требовалось участникам для поворота руля. Самой адекватной оказалась нейтральная «горизонтальная» позиция рук. К слову, ученые также отметили, что не стоит держать руку на руле в положении на 12 часов, так как есть риск получить травму при срабатывании подушки безопасности.