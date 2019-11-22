Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2019

Ученые выявили идеальное положение рук на руле

Ученые выявили идеальное положение рук на руле

Японские ученые провели необычное исследование, которое помогло определить идеальный хват рулевого колеса

Вы думаете, что правильнее всего держать руки на руле в положении «десять  и  два»? Как бы не так -  лучше всего держать руки в положении «девять и три». Причина заключается в следующем,  ученые обратили внимание, что от места хвата рулевого колеса зависит усилие, с которым вам нужно его повернуть, так как положение рук влияет на работу мышц. И положение рук на «девять и три» - самое правильное.

Для проверки этого утверждения исследователи усадили за руль на тренажере десятерых участников, которые держали его в четырех заданных положениях начиная от нейтрального (3 и 9) и заканчивая отклонениями на 30 и 60 градусов в обоих направлениях. Экспериментаторы замеряли усилие, которое требовалось участникам для поворота руля. Самой адекватной оказалась нейтральная «горизонтальная» позиция рук. К слову, ученые также отметили, что не стоит держать руку на руле в положении на  12 часов, так как есть риск получить травму при срабатывании подушки безопасности.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Viloran

Представлен Volkswagen Viloran

22 ноября 2019
Audi Q5 2017

Начался масштабный отзыв Audi Q5

22 ноября 2019
Kia Optima

Новая Kia Optima рассекречена полностью

22 ноября 2019
Tesla Cybertruck 2022

Илон Маск представил Франкенштейна

22 ноября 2019
Lexus UX 300e 2021

Lexus представил свой первый электромобиль

22 ноября 2019
Hyundai Venue 2020

В России запатентовали очень маленький кроссовер Hyundai

22 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква? Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой
Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 0 0