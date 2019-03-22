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22 мар 2019

Угнанные авто освободят от транспортного налога

Угнанные авто освободят от транспортного налога

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к законопроекту об упрощении взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, которая исключает уплату транспортного налога владельцами угнанных автомобилей

Как заявил директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов: "Если транспортное средство находится в розыске, то оно больше не признается объектом налогообложения по транспортному налогу и в отношении него не надо уплачивать транспортный налог за то время, пока оно находилось в розыске".

Однако, чтобы избежать налогового обложения, владелец автомобиля должен предоставить доказательную информацию об угоне. При этом факты угона (кражи) и возврата владельцу транспортного средства должны быть подтверждены выдаваемым уполномоченным органом документом или сведениями, полученными налоговыми органами.

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