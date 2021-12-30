Угнанный Nissan нашли при помощи наушников

Иногда наши гаджеты могут помочь в нестандартных ситуациях. Взять, к примеру, одного американца, которому наушники помогли найти угнанную машину

Да, у бедняги злоумышленники похитили его любимый пикап Nissan Frontier. Причем сделано это было в канун рождества, так что совести у угонщиков однозначно нет. Разумеется, потерпевший обратился в полицию и те смогли найти машину достаточно быстро.

Дело в том, что незадачливый автовладелец вспомнил, что оставил в закромах своего пикапа беспроводные наушники Airpods. Открыв специальное приложение по отслеживанию гаджетов, правоохранительные органы вместе с потерпевшим смогли отыскать наушники вместе с машиной.

К сожалению, иногда трекеры, напротив, помогают злоумышленникам. Так в канадском Онтарио было зафиксировано около десятка случаев угона машин с применением умных меток. Оказалось, что злоумышленники прикрепляли их к интересующим автомобилям и следили за маршрутом владельцев, чтобы спланировать угон в нужном месте и в нужное время.