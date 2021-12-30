Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2021

Угнанный Nissan нашли при помощи наушников

Угнанный Nissan нашли при помощи наушников

Иногда наши гаджеты могут помочь в нестандартных ситуациях. Взять, к примеру, одного американца, которому наушники помогли найти угнанную машину

Да, у бедняги злоумышленники похитили его любимый пикап Nissan Frontier. Причем сделано это было в канун рождества, так что совести у угонщиков однозначно нет. Разумеется, потерпевший обратился в полицию и те смогли найти машину достаточно быстро.

Дело в том, что незадачливый автовладелец вспомнил, что оставил в закромах своего пикапа беспроводные наушники Airpods. Открыв специальное приложение по отслеживанию гаджетов, правоохранительные органы вместе с потерпевшим смогли отыскать наушники вместе с машиной.

К сожалению, иногда трекеры, напротив, помогают злоумышленникам. Так в канадском Онтарио было зафиксировано около десятка случаев угона машин с применением умных меток. Оказалось, что злоумышленники прикрепляли их к интересующим автомобилям и следили за маршрутом владельцев, чтобы спланировать угон в нужном месте и в нужное время.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Maverick (2022)

Ford Maverick продемонстрировал уникальную экономичность

30 декабря 2021
Chevrolet Tracker

В Узбекистане стартовало производство нового кроссовера Chevrolet для России

30 декабря 2021

Российских водителей будут штрафовать на лету

30 декабря 2021

Полисы ОСАГО подорожают в новом году

30 декабря 2021
Kia Rio 2017 Верить в чудеса

На какие подержанные автомобили будет повышенный спрос в следующем году

29 декабря 2021
Cadillac CT6 2019 вид спереди

Автомобили Cadillac лишились автопилота

29 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) дополняет реальность, и весьма успешно Тест драйв
30 декабря 2021

Genesis GV70
"Дополняет реальность, и весьма успешно"
Mercedes-Benz S-Class - mercedes-benz s-class (2021) измеряем степень витальности
Тест драйв
27 декабря 2021

Mercedes-Benz S-Class
"Измеряем степень витальности"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры!
Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"

Написано новостей:

2 9 7 9 9