Угон автомобиля может стать тяжким преступлением

На сегодняшний день в юридической практике угон автомобиля считается преступлением средней тяжести, а в качестве меры пресечения устанавливается или большой штраф в несколько сотен тысяч рублей, или лишение свободы сроком до пяти лет. Совсем скоро угон могут переквалифицировать в тяжкие преступления

С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия», эксперты которой уже готовят соответствующий законопроект. Как объясняют представители фракции, сейчас в России ожидается всплеск автомобильных угонов, который вызван потенциальным дефицитом как самих машин, так и запчастей для них.

Аналогичных прогнозов придерживаются и представители страховых компаний, которые согласны с необходимостью повышения меры ответственности за угоны, так как любой кризис негативно влияет на криминогенную обстановку. Стоит отметить, что если законопроект будет принят, то за угон машины преступника могут лишить свободы уже на срок до десяти лет.