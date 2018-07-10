Зачастую угонщики автомобилей наносят им повреждения, бросают в таком виде, а отвечают лишь по уголовной статье за, собственно, сам угон, то есть неправомерное завладение чужим имуществом. Госдума решила исправить ситуацию

Во втором чтении принят законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс и устанавливающий ответственность для лиц неправомерно завладевших чужим имуществом.

«Устанавливается, что лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого, отвечает за причиненный вред. Это правило не освобождает от возмещения ущерба непосредственного причинителя вреда», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Угонщики (то есть те, кто угнал автомобиль «покататься», без цели кражи) будут платить за повреждения автомобиля, которым завладели. На практике это будет означать, что даже если угонщик бросил автомобиль, а его затем повредили, материальную ответственность перед пострадавшей стороной несет именно он.

Сейчас у пострадавших материально нет возможности предъявить требования о возмещении вреда, причиненного имуществу к лицу, создавшему условия для повреждений.

