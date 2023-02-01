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1 фев 2023

Уход из России оказался для GM неожиданно дорогим

Уход из России оказался для GM неожиданно дорогим

В свое время американский концерн заявил, что прекращение деятельности на российском рынке почти никак не скажется на финансовом благополучии концерна. Более того, наш рынок оценивался аналитиками GM, как один из самых незначительных в портфеле концерна.

Недавно же выяснилось, что General Motors понесла серьезные убытки. В финансовом отчете их оценили в 657 миллионов долларов. Эксперты же говорят, что такие показатели связаны с тем, что через российское представительство организовывались поставки машин в  Беларусь и другие страны СНГ.

Тем не менее по итогам 2022 года глобальный бизнес GM оказался очень успешным — компания получила чистую прибыль $9,9 млрд. Напомним, GM прекратил поставлять в РФ автомобили и запчасти еще в марте 2022. Тогда же было закрыто представительство марки и прекращена сервисная поддержка.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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