На днях сенатор Вадим Тюльпанов выступил с инициативой, ввести уголовную ответственность для стритрейсеров

В частности, его законопроект предполагает приравнять нарушение ПДД к хулиганству с применением оружия и ввести наказание в виде штрафа до 500 рублей, а также лишения свободы сроком до пяти лет.

По мнению сенатора, мировой опыт доказывает эффективность таких мер, ведь автомобиль – источник повышенной опасности, и езда со скоростью 180 км/ч там, где разрешено 60, безусловно, является опасностью для других участников движения. Именно поэтому нарушитель ПДД, по мнению Тюльпанова – потенциальный убийца.

Однако, эксперты возражают. Например, вице-президент Движения автомобилистов Леонид Ольшанский уверен, что поправки сенатора принять невозможно, ведь в юридической науке просто нет термина «стритрейсеры», а за опасное вождение уже предусмотрено довольно серьезное наказание. В любом случае, все участники движения должны иметь равные права, подчеркнул Ольшанский.