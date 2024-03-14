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14 мар 2024

Умер легендарный дизайнер Марчелло Гандини

Умер легендарный дизайнер Марчелло Гандини

На 85 году жизни скончался итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Большую известность маэстро получил благодаря созданию образов легендарных моделей Lamborghini

Итальянский художник начал свою карьеру в качестве автомобильного конструктора в ателье Bertone в середине 1960-х годов и там же продолжил работать уже в качестве дизайнера. Гандини провел 14 продуктивных лет в компании и отвечал за создание подразделения Stile Bertone.

Марчелло Гандини разработал образы культовых моделей 1960-1980 годов. В числе его самых знаменитых работ: Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Alfa Romeo Montreal, Lancia Stratos, Maserati Khamsin, оригинальный Volkswagen Polo, а также BMW 5-серии в кузове E12.

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