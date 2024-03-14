Умер легендарный дизайнер Марчелло Гандини

На 85 году жизни скончался итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Большую известность маэстро получил благодаря созданию образов легендарных моделей Lamborghini

Итальянский художник начал свою карьеру в качестве автомобильного конструктора в ателье Bertone в середине 1960-х годов и там же продолжил работать уже в качестве дизайнера. Гандини провел 14 продуктивных лет в компании и отвечал за создание подразделения Stile Bertone.

Марчелло Гандини разработал образы культовых моделей 1960-1980 годов. В числе его самых знаменитых работ: Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Alfa Romeo Montreal, Lancia Stratos, Maserati Khamsin, оригинальный Volkswagen Polo, а также BMW 5-серии в кузове E12.