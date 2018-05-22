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22 май 2018

Управлять продажами Aurus будет немец

Управлять продажами Aurus будет немец

Осенью этого года автомобили проекта «Кортеж», которые получили коммерческое название Aurus поступят в свободную продажу. Стало известно имя управляющего директора бренда, который и будет отвечать за торговлю машинами.

Пост займет Хильгерт Франц Герхард, который в настоящее время входит в совет директоров компании Sollers: именно она стала партнером НАМИ и именно она будет осуществлять продажи автомобилей Aurus.

До прихода в Sollers Герхард занимал различные посты в концерне Daimler, в который пришел работать в 1981 году. С 1998 года  по 2004 год возглавлял российское отделение концерна DaimlerChrysler. В Sollers он пришел в 2007-м и также занимал различные посты: руководителя подразделения розничных продаж, директора по развитию бизнеса, руководителем СП «Соллерс-Исузу». В 2016 году Герхард вошел в состав совета директоров Sollers.

Широкой публике седан Auris «Сенат» и микроавтобус Aurus «Арсенал» представят в конце августа на Московском международном автосалоне в Москве. Также в коммерческую линейку войдет внедорожник Aurus «Комендант», но он появится только в следующем году. Ранее в Минпромторге заявили, что стоимость седана будет начинаться с отметки в 10 миллионов рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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