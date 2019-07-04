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4 июл 2019

Упрощен порядок выдачи парковочных разрешений

Упрощен порядок выдачи парковочных разрешений

Для многодетных семей и резидентов будет упрощен принцип выдачи парковочных разрешений. Новый порядок вступает в силу с 12 июля

В случае с многодетными семьями будет отменена необходимость ежегодного переоформления документов. Теперь этот срок увеличивается до трех лет.  Есть изменения, которые коснутся и резидентов — собственников жилых помещений или нанимателей по договору социального найма. Теперь свое согласие на оформление парковочного разрешения можно оформить удаленно, через портал госуслуг, без посещения центров «Мои документы» или заверения соглашения у нотариуса.

К слову, как сообщает официальный сайт Правительства Москвы,  на данный момент в столице насчитывается 147 тысяч многодетных семей, 75,5 тыс. родителей оформляют парковочное разрешение, и каждый третий пользуется им ежедневно. 

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