Ускорил свой электровелосипед - нарвался на штраф

Франция вводит жёсткие меры для владельцев электрических велосипедов, которые способны набирать скорость свыше 25 километров в час. В новой редакции французских ПДД за тюнинг электробайков предусмотрен огромный штраф — 30 тысяч евро

Помимо штрафа нарушителя могут лишить прав на три года или посадить за решетку на год. При необходимости аналогичный денежный штраф может быть наложен на продавца тюнингового оборудования для перепрошивки электрического байка (е-bike), производителя, импортёра или дистрибьютора электробайков, если выяснится, что двухколёсный транспорт может разгоняться свыше указанного лимита в 25 километров в час.

Французские власти решили законодательно запретить модернизацию электробайков из-за роста числа аварий с участием быстрых и бесшумных велосипедов. Владельцы таких транспортных средств пренебрегают шлемами, часто сбивают пешеходов и при этом сложноуловимы для дорожной полиции, так как е-bike не требует учёта, как скутер, а для управления электрическим велосипедом не требуются водительские права.