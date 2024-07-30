Правительство РФ рассматривает проект по внедрению 50% скидок на штрафы за неоплаченную парковку, если водитель оплатит нарушение своевременно

Судя по законопроекту, у нарушителя будет срок до 20 дней на погашение штрафа с дисконтом в 50%. На данный момент такая скидка распространяется только на незначительные нарушения ПДД. Нововведение призвано стимулировать своевременно оплачивать штрафы. Скидки будут действовать в регионах с системами платных парковок. Напомним, что в Москве сейчас соответствующий штраф составляет 5000 рублей, а в других городах от 1000 до 3000 рублей.

Поддержка данного законопроекта со стороны правительства имеется, но, как отмечается, требуется ряд уточнений и поправок. Фактически система дисконта для Москвы будет расцениваться некоторыми гражданами в прямом его значении. Если учитывать, что на ряде центральных улиц стоимость парковки достигает 600 рублей за час, то водителю, решившему оставить в таком месте автомобиль более, чем на 5 часов, будет выгодней оплатить штраф с 50% скидкой (2500 рублей).