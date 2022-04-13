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13 апр 2022

Установку дорожных камер строго регламентируют

Установку дорожных камер строго регламентируют

Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, который предусматривает новые правила установки и применения камер фиксации нарушений

Самый главный пункт – в документе прописаны строгие правила размещения камер, теперь их не смогут поставить где угодно – только в аварийно-опасных участках дорог и точках, выявленных по результатам ежегодного аудита безопасности движения.  Правда, здесь есть и несколько исключений. К примеру, вне зависимости от  степени аварийности камеры можно устанавливать на выделенные полосы, пешеходные переходы и зоны, где действует запрет на стоянку транспорта.

Второй очень важный параметр – регламентирование установки мобильных камер. Если документ вступит в силу, то мобильные комплексы будут монтировать лишь на временных условиях, к примеру, до окончания ремонта или ликвидации аварийно-опасного участка дороги. После въезда в населённый пункт зона контроля камеры может начинаться не ранее чем через 100 метров.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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