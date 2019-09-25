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25 сен 2019

Устроил аварию на переезде - сядешь!

Устроил аварию на переезде - сядешь!

РЖД выступило с предложением ввести уголовную ответственность для водителей за аварии на железнодорожных переездах

Руководство железнодорожного ведомства выступило с предложением введения уголовной ответственности для тех водителей, которые выезжают на ж/д-переезды на запрещающий сигнал семафора, что в итоге приводит к столкновению с поездами. Собственно, нарушителей собираются сажать за решетку, причем юридически к ним собираются применять одну из самых серьезных мер пресечения.

Речь идет о  статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на срок до 15 лет — такая мера предусмотрена для лиц в состоянии опьянения, из-за действий которых погибло двое и более человек, скрывшихся с места аварии. Чтобы статья начала действовать в отношении указанных нарушителей независимо от наличия жертв, ее следует доработать, считает заместитель главы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин. Свое предложение руководство РЖД объяснило заботой о пассажирах, однако депутаты выступили против такой инициативы, заявив, что после переработки статьи сажать можно будет всех и каждого, за любое ДТП.

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