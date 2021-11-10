Утильсбор для автомобилей предложили увеличить в девять раз!

Минпромторг выступил с предложением увеличения утилизационного сбора для автомобилей. Важная ремарка, вопрос касается лишь электрокаров!

Хорошо, мы говорим про сегмент автомобильного рынка, который в данный момент не сильно развит – стоимость электромобилей достаточно высока, и покупателей находятся на них не так уж и много. Впрочем, у нас есть ощущение, что если повышенные ставки утилизационного сбора одобрят, то сегмент электромобилей рухнет вовсе.

Судите сами для новых иностранных электрокаров министерство хочет поднять коэффициент с 1,63 до 14,4, что увеличит платёж с 32 до 288 тысяч рублей. Для машин старше трёх лет коэффициент может стать 24,1 вместо нынешних 6,1. Таким образом, ввозной сбор составит 488 тысяч рублей вместо 122 тысяч.

А теперь давайте представим, как это скажется на итоговой цене электромобиля. Наши опасения разделяет и глава АЕБ, Йорг Шрайбер. Как сообщают наши коллеги из Auto.ru, он предостерег от отказа от нулевой ввозной пошлины на электрокары. По его словам, это подорвёт зарождающийся спрос на них. Сейчас они и без того слишком дороги для массового покупателя.

Если говорить о причинах повышения ставок утилизационного сбора, то здесь можно определить два фактора. Первый – в данный момент достаточно сложно перерабатывать аккумуляторные батареи электрокаров. Технологии находятся в зачаточном состоянии. Второй фактор заключается в том, что Минпромторг, путем повышения ставок, оказывает патронаж отечественным автопроизводителям вроде КАМАЗ или Zetta, которые в данный момент также занимаются разработкой электромобилей.