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26 ноя 2020

Утильсбор на автомобили снова возрастет

Утильсбор на автомобили снова возрастет

С 1 января 2021 года в России снова вырастет утилизационный сбор на все автомобили, включая спецтехнику. Повышение планируется очень существенным — +25-30% относительно действующих ставок

Как сообщает ТАСС, правительство планирует с 1 января в 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику. По информации издания "Коммерсантъ" речь идет об изменении ставок без корректировки коэффициентов. В целом повышение составит около 30%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить уровень барьера для импорта, учтя в нем девальвацию рубля.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Так, для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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