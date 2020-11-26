Утильсбор на автомобили снова возрастет

С 1 января 2021 года в России снова вырастет утилизационный сбор на все автомобили, включая спецтехнику. Повышение планируется очень существенным — +25-30% относительно действующих ставок

Как сообщает ТАСС, правительство планирует с 1 января в 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику. По информации издания "Коммерсантъ" речь идет об изменении ставок без корректировки коэффициентов. В целом повышение составит около 30%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить уровень барьера для импорта, учтя в нем девальвацию рубля.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Так, для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.