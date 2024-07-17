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17 июл 2024

Утильсбор в России превысит 2 000 000 рублей к 2030 году

Утильсбор в России превысит 2 000 000 рублей к 2030 году

Согласно проекту российского Минпромторга, утилизационный сбор будет поэтапно повышаться до 2030 года и превысит 2 000 000 рублей за гибриды и электрокары, и 1 000 000 рублей за автомобиль с ДВС объемом от 1 до 2 литров

Серьезный рост утильсбора на электрифицированные автомобили  будет зафиксирован уже в следующем году. В 2025 он увеличится с 32,6 тысяч до 667,4 тысяч рублей. В 2026 уже до 800 тысяч рублей. А к 2030 сумма составит 1,17 миллиона рублей за новый экземпляр и 2,06 миллиона за подержанный. Отметим, что физических лиц, которые привозят автомобили для личного пользования, данные выплаты не коснутся.

Также серьезное повышение утильсбора планируется на автомобили с ДВС. Так, если у экземпляра объем мотора составляет от 1 до 2 литров, то в 2025 году за него придется заплатить не 300,6 тысяч как сейчас, а уже 556,2 тысяч рублей. К 2030 эта сумма увеличится до 1.74 миллиона рублей. За автомобиль с мотором от 2 до 3 литров в 2025 году утильсбор составит 1,85 миллиона рублей, а с мотором от 3,5 литра - 2,15 миллиона рублей. У последних к 2030 году будет самая крупная ставка - 6,33 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Известия

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