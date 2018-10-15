Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2018

Утром штрафы- вечером права

Утром штрафы- вечером права

Изменились  правила возврата водительских прав.  Теперь необходимо доказать ГИБДД уплату всех штрафов

Соответствующее решение было принято правительством РФ. Теперь схема по возврату водительского удостоверения выглядит следующим образом.  Желающий должен снова сдать теоретический экзамен, кроме того ему необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также документ, который подтвердит факт уплаты всех штрафов за нарушения ПДД.

Правда, этот пункт вызывает  некоторые вопросы.  Во первых- не совсем понятно, зачем возникла необходимость  требовать  какие-либо подтверждения по уплатам штрафов, если ГИБДД, с помощью специальных баз,  может само выяснить факт наличия или отсутствия штрафов.  Во вторых-  не ясно, какой именно документ нужно будет предъявлять в ГИБДД для подтверждения отсутствия неуплаченных штрафов. Возможно, в дальнейшем ГИБДД опубликует пояснения к новой норме.

Скорее всего речь идёт о тех случаях, когда водитель вспоминает о необходимости уплатить штрафы непосредственно перед возвратом прав. Системы взаимодействуют далеко не идеально, и информация об уплате может идти в ГИБДД довольно долго. Тогда в качестве подтверждения платежа можно предъявить, например, банковскую квитанцию.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Vitara 2019

Две новинки от Suzuki скоро появятся в России

15 октября 2018

Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

15 октября 2018

УАЗ 3170. Новому ульяновскому кроссоверу быть!

15 октября 2018
Mazda CX-5 2017

Доработанная Mazda CX-5 появилась с новым турбомотором

12 октября 2018
Infiniti QX50 2019

Infiniti QX50 взял уверенный старт

12 октября 2018
завод volkswagen в калуге

Группа Volkswagen инвестирует ещё 500 млн евро в российские производства

12 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"

Написано новостей:

2 2 0 3 7