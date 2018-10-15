Утром штрафы- вечером права

Изменились правила возврата водительских прав. Теперь необходимо доказать ГИБДД уплату всех штрафов

Соответствующее решение было принято правительством РФ. Теперь схема по возврату водительского удостоверения выглядит следующим образом. Желающий должен снова сдать теоретический экзамен, кроме того ему необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также документ, который подтвердит факт уплаты всех штрафов за нарушения ПДД.

Правда, этот пункт вызывает некоторые вопросы. Во первых- не совсем понятно, зачем возникла необходимость требовать какие-либо подтверждения по уплатам штрафов, если ГИБДД, с помощью специальных баз, может само выяснить факт наличия или отсутствия штрафов. Во вторых- не ясно, какой именно документ нужно будет предъявлять в ГИБДД для подтверждения отсутствия неуплаченных штрафов. Возможно, в дальнейшем ГИБДД опубликует пояснения к новой норме.

Скорее всего речь идёт о тех случаях, когда водитель вспоминает о необходимости уплатить штрафы непосредственно перед возвратом прав. Системы взаимодействуют далеко не идеально, и информация об уплате может идти в ГИБДД довольно долго. Тогда в качестве подтверждения платежа можно предъявить, например, банковскую квитанцию.