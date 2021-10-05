Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2021

В 2022 году льготное кредитование на автомобили может быть возобновлено

В 2022 году льготное кредитование на автомобили может быть возобновлено

Российские власти в следующем году планируют выделить на программу льготного автокредитования 10,3 млрд рублей, а на льготный автолизинг — почти 5 млрд рублей

В этом году программа продлеваться уже не будет.  Зато в следующем году их будут перезапускать: "Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года - будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке. На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому заложено более 10 миллиардов рублей, это включая лизинг. Поэтому у нас всегда есть возможность маневра, и мы будем принимать решение к концу года, как и с какого момента стартовать поддержку" – приводит Интерфакс слова главы Минпромторга, Дениса Мантурова.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что средства в бюджете заложены и на продление программ в 2023 и 2024 годах.  Что касается сумм, то по предварительным данным  будет выделено по тринадцать миллиардов рублей на каждый срок.

При написании новости использовалась информация:
interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen представил новую версию кроссовера ID.4

05 октября 2021

В России будут снова раздавать автомобили за прививки

05 октября 2021

Интерьер новой Lada Vesta раскрыли на фото

05 октября 2021

General Motors запустил онлайн-продажи автомобилей в России

05 октября 2021

Формула-1 перейдет на «мусорное» топливо

05 октября 2021

Старые BMW отремонтируют по гарантии

05 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) как связка между речным и воздушным транспортом Тест драйв
04 октября 2021

Cadillac Escalade
"Как связка между речным и воздушным транспортом"
Lexus LC - lexus lc 500 (2021) просто любовь
Тест драйв
01 октября 2021

Lexus LC
"Просто любовь"
KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение
Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 1 9