В 2022 году льготное кредитование на автомобили может быть возобновлено

Российские власти в следующем году планируют выделить на программу льготного автокредитования 10,3 млрд рублей, а на льготный автолизинг — почти 5 млрд рублей

В этом году программа продлеваться уже не будет. Зато в следующем году их будут перезапускать: "Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года - будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке. На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому заложено более 10 миллиардов рублей, это включая лизинг. Поэтому у нас всегда есть возможность маневра, и мы будем принимать решение к концу года, как и с какого момента стартовать поддержку" – приводит Интерфакс слова главы Минпромторга, Дениса Мантурова.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что средства в бюджете заложены и на продление программ в 2023 и 2024 годах. Что касается сумм, то по предварительным данным будет выделено по тринадцать миллиардов рублей на каждый срок.