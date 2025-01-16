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16 янв 2025

В 2024 году в России зафиксировали рост продаж автобусов на 19%

В 2024 году в России зафиксировали рост продаж автобусов на 19%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2024 года рынок автобусов в России продемонстрировал значительный рост, достигнув отметки в 19 472 проданных единиц. Это на 19% больше, по сравнению с показателями 2023 года

Первое место по объему продаж среди брендов уверенно удерживает PAZ. За год было реализовано 8 092 автобуса этой марки, что на 27% больше, чем годом ранее и составляет почти 42% от всего объема рынка автобусов. На втором месте марка LIAZ с результатом 2 819 проданных единиц (прирост составил 59%). Замыкает тройку лидеров китайский бренд Yutong, который продал 2 211 автобусов (+72%). Также в топ-5 вошли NEFAZ (1 445 шт.; +4%) и Volgabus (777 шт.; -38%). Судя по опубликованной информации, большего всего автобусов было продано в декабре 2024 года - 2 227 шт. Это примерно на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

Если говорить по конкретным моделям, то лидером рейтинга стал автобус PAZ 3204. В 2024 году было продано 3867 экземпляров данной модели. На втором месте расположился PAZ 3205 (2 446 шт.), а на третьем — LIAZ 5292 (2 214 шт.). Сразу за ними идут такие автобусы как NEFAZ 5299 (1 445 шт.) и PAZ 4234 (1 425 шт.).

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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