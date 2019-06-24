В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым. Документ будет отправлен на рассмотрение в Госдуму уже в ближайшее время

Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Парламентарии считают, что тонировка стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Как сообщают представители ГИБДД. В Москве за первые четыре месяца нынешнего года полицейские обнаружили излишнюю тонировку на 45 тыс. автомобилях. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы в размере 500 рублей. В ведомстве напомнили, что сотрудники ГИБДД вправе потребовать от нарушителя устранить причину нарушения безопасности дорожного движения. В случае отказа на водителя может быть составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. В таком случае автомобилисту может грозить до 15 суток ареста или штраф до 1 тыс. руб.