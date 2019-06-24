Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2019

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым. Документ будет отправлен на рассмотрение в Госдуму уже в ближайшее время

Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Парламентарии считают, что тонировка стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Как сообщают представители ГИБДД. В Москве за первые четыре месяца нынешнего года полицейские обнаружили излишнюю тонировку на 45 тыс. автомобилях. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы в размере 500 рублей. В ведомстве напомнили, что сотрудники ГИБДД вправе потребовать от нарушителя устранить причину нарушения безопасности дорожного движения. В случае отказа на водителя может быть составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. В таком случае автомобилисту может грозить до 15 суток ареста или штраф до 1 тыс. руб.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Карлос Гон

Обвиняем Гона снова!

24 июня 2019
Audi SQ8

Audi представила спортивный купе-кроссовер SQ8

24 июня 2019

На АВТОВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

24 июня 2019

В автомобилях Lada применят инновации от Сколково

24 июня 2019

Мировой запрет на ДВС

24 июня 2019

Очередной участок трассы М-4 «Дон» стал платным

24 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta 2016 показывает женщинам границы экономии Тест драйв
24 июня 2019

Hyundai Creta
"Hyundai Creta показывает женщинам границы экономии"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 кроссовки, размер s
Тест драйв
20 июня 2019

Lada Granta Cross
"Кроссовки, размер S"
Haval H6 - haval h6 2015 разрыв шаблона
Тест драйв
19 июня 2019

Haval H6
"HAVAL H6: Разрыв шаблона"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"

Написано новостей:

2 3 6 3 1