В Абхазии образовался серьезный дефицит топлива

Из-за проблем с поставками бензина и дизеля многие заправки даже отказываются продавать топливо частным лицам.

Как сообщает «Интерфакс», уже сейчас многие операторы АЗС отпускают горючие лишь юридическим лицам, да и то, если у них есть топливная карта или специальный талон. Перебои же с поставками возникли из-за логистических проблем на железных дорогах.

«Поставки железнодорожным транспортом практически парализованы из-за увеличения количества пассажирских составов на южном направлении России», — пояснил глава топливной компании «Апсны-Ойл» Олег Барцыц в интервью федеральным СМИ. Поэтому топливо сейчас поставляется в Абхазию автомобильным транспортом. Разумеется, данная артерия не может обеспечить необходимого запаса.