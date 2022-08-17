Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2022

В Абхазии образовался серьезный дефицит топлива

В Абхазии образовался серьезный дефицит топлива

Из-за проблем с поставками бензина и дизеля многие заправки даже отказываются продавать топливо частным лицам.

Как сообщает «Интерфакс»,  уже сейчас многие операторы АЗС отпускают горючие лишь юридическим лицам, да и то, если у них есть топливная карта или специальный талон. Перебои же с поставками возникли из-за логистических проблем на железных дорогах.

«Поставки железнодорожным транспортом практически парализованы из-за увеличения количества пассажирских составов на южном направлении России», — пояснил глава топливной компании «Апсны-Ойл» Олег Барцыц в интервью федеральным СМИ. Поэтому топливо сейчас поставляется в Абхазию автомобильным транспортом. Разумеется, данная артерия не может обеспечить необходимого запаса.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россия стала лидирующей страной по количеству дорожных камер

17 августа 2022
Mazda 3

Mazda 3 стала экономичнее

17 августа 2022
Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS рассекретили до премьеры

17 августа 2022

Volkswagen поможет Mahindra в производстве электромобилей

17 августа 2022
ВИС-2349

АвтоВАЗ возобновляет производство грузовиков на базе Lada Granta

17 августа 2022
Dodge Hornet

Представлен новый Dodge Hornet, но он не настоящий!

17 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"

Написано новостей:

3 1 2 6 4