В Америке началась борьба автомобилистов

США стала одной из первых стран-популяризаторов электрического транспорта. Там развивают инфраструктуру, да и национальный автопарк пополняется новыми моделями электрокаров ежегодно. К сожалению, не все рады новаторству.

Владельцы автомобилей с ДВС в США нередко протестуют против распространения электромобилей, разными способами осложняя им жизнь. Одним из самых простых способов стала парковка автомобиля около зарядной станции: тем самым обладателю электромобиля перекрывается доступ к энергии.

Впрочем, с таким "неспортивным" поведением начали бороться на законодательном уровне. К примеру, власти штата Северная Каролина планируют внедрить штраф для владельцев машин с ДВС, если те заняли место перед зарядным терминалом. Раскошелиться придется на добрую сотню долларов.