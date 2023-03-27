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27 мар 2023

В Америке началась борьба автомобилистов

В Америке началась борьба автомобилистов

США стала одной из первых стран-популяризаторов электрического транспорта. Там развивают инфраструктуру, да и национальный автопарк пополняется новыми моделями электрокаров ежегодно. К сожалению, не все рады новаторству.

Владельцы автомобилей с ДВС в США нередко протестуют против распространения электромобилей, разными способами осложняя им жизнь. Одним из самых простых способов стала парковка автомобиля около зарядной станции: тем самым обладателю электромобиля перекрывается доступ к энергии.

Впрочем, с таким "неспортивным" поведением начали бороться на законодательном уровне. К примеру, власти штата Северная Каролина планируют внедрить штраф для владельцев машин с ДВС, если те заняли место перед зарядным терминалом. Раскошелиться придется на добрую сотню долларов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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