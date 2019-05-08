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8 май 2019

В Англии разрабатывают уникальный навигационный комплекс для автомобилей

В Англии разрабатывают уникальный навигационный комплекс для автомобилей

Благодаря мельчайшим подробностям новых карт водители смогут легко ориентироваться на улицах, определяя свое местоположение с невероятной точностью.


Национальное картографическое агентство Великобритании и принадлежащая Intel компания Mobileye объединили усилия для создания самой полной цифровой карты дорожной инфраструктуры, которая, в том числе, поможет продвижению автомобилей с системами автономного управления.


Специально для данного проекта на дороги страны выехали оборудованные автомобили, которые будут сканировать местность при помощи камер системы Mobileye 8 Connect. Эта система способна распознавать не только дорожную разметку, светофоры, дорожные знаки, фонарные столбы, тумбы или колышки вдоль дорог, но и крышки люков и дренажные решетки. Предполагается, что полученная карта будет постоянно обновляться. На данный момент испытания проводятся лишь в Великобритании, однако в дальнейшем они будут проведены и в других странах.

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За рулем, Speedme

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