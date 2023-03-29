В Англии разработали электрокар для развивающихся стран

Британский стартап Helixx разработал дешёвый и простой электромобиль, адресованный рынкам развивающихся стран

Пока машина существует только на рендерах, хотя нам и демонстрируют, что у автомобиля может быть целая «россыпь» кузовов – фургоны, минвэны и т.д. Есть даже некий прогулочный вариант, где нет боковых дверей. Максимальная скорость таких автомобилей будет ограничена на отметке в 80 километров в час, а запас хода будет варьироваться от 113 до 200 километров.

Любопытный факт – проект предполагает две концепции. Первая – машины будут предоставлять клиентам по системе подписки. Вторая концепция - компания собирается продавать «завод в коробке». Утверждают, что всего за 180 дней можно будет построить и запустить комплекс по производству, обслуживанию, ремонту и утилизации электромобилей.