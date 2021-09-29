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29 сен 2021

В Англии случился топливный кризис

В Англии случился топливный кризис

На заправках Туманного Альбиона собираются гигантские очереди, хотя проблем с запасом топливом нет никаких! Есть некоторые сложности с его доставкой

Да, топливо есть, но логистика поставлена под угрозу. Как сообщает BBC,  из-за Brexit и пандемических ограничений  многие европейские водители вернулись из Велико¬британии в континенталь¬ную Европу. Транспортные компании не досчитываются ста пятидесяти тысяч водителей – отсюда и проблемы с доставкой  топлива.

Правда в BBC считают, что в очередях виноваты сами жители английских городов, услышав о  кризисе, жители страны начали закупаться топливом впрок, и как следствие. На некоторых заправочных станциях в последние дни количество клиентов превышало обычное в пять-шесть раз. Любопытно, что для разрешения логистических проблем будет использован военный персонал.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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