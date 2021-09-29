В Англии случился топливный кризис

На заправках Туманного Альбиона собираются гигантские очереди, хотя проблем с запасом топливом нет никаких! Есть некоторые сложности с его доставкой

Да, топливо есть, но логистика поставлена под угрозу. Как сообщает BBC, из-за Brexit и пандемических ограничений многие европейские водители вернулись из Велико¬британии в континенталь¬ную Европу. Транспортные компании не досчитываются ста пятидесяти тысяч водителей – отсюда и проблемы с доставкой топлива.

Правда в BBC считают, что в очередях виноваты сами жители английских городов, услышав о кризисе, жители страны начали закупаться топливом впрок, и как следствие. На некоторых заправочных станциях в последние дни количество клиентов превышало обычное в пять-шесть раз. Любопытно, что для разрешения логистических проблем будет использован военный персонал.