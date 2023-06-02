В Англии стали доставлять машины на дом

Британский стартап Imerium Drive открыл сервис аренды автомобилей с беспилотной доставкой.

Любопытный факт, так такового автопилота здесь нет – машиной управляет специальный человек, который находится в центральном офисе. Весь процесс реализован с помощью оборудования, напоминающего продвинутый игровой симулятор. К «удаленным» пилотам предъявлены высокие требования, одно из которых – досконально знать местные дороги.

К слову, для безопасности машины не разгоняют больше сорока километров в час. Представители компании говорят, что подобный сервис можно использовать для такси – водители смогут исполнять заказы, не выходя из дома.