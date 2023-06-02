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2 июн 2023

В Англии стали доставлять машины на дом

В Англии стали доставлять машины на дом

Британский стартап Imerium Drive открыл сервис аренды автомобилей с беспилотной доставкой.

Любопытный факт, так такового автопилота здесь нет – машиной управляет специальный человек, который находится в центральном офисе. Весь процесс реализован с помощью оборудования, напоминающего продвинутый игровой симулятор. К «удаленным» пилотам предъявлены высокие  требования, одно из которых – досконально знать местные дороги.

К слову, для безопасности машины не разгоняют больше сорока километров в час. Представители компании говорят, что подобный сервис можно использовать для такси – водители смогут исполнять заказы, не выходя из дома.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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